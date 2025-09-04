Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 4 сентября 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о новых постройках на месте церквей на Украине

Захарова: После ликвидации УПЦ на месте украинских церквей построят сауны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

После ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) на месте украинских церквей построят гостиницы и сауны. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Когда отберут все эти храмы окончательно, что же там будет? Могу сказать. Там будет что угодно — бани, сауны, магазины, гостиницы, туристические центры», — рассказала она.

В апреле раскольники захватили Петропавловский собор в городе Бровары. Это были сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), которые срезали замки на дверях собора и поставили свои.

2 сентября Киев подал иск о прекращении деятельности УПЦ. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (Госэтнополитики Украины) посчитала необходимым признать Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной на Украине Русской православной церковью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости