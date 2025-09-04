В МИД рассказали о новых постройках на месте церквей на Украине

Захарова: После ликвидации УПЦ на месте украинских церквей построят сауны

После ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) на месте украинских церквей построят гостиницы и сауны. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Когда отберут все эти храмы окончательно, что же там будет? Могу сказать. Там будет что угодно — бани, сауны, магазины, гостиницы, туристические центры», — рассказала она.

В апреле раскольники захватили Петропавловский собор в городе Бровары. Это были сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), которые срезали замки на дверях собора и поставили свои.

2 сентября Киев подал иск о прекращении деятельности УПЦ. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (Госэтнополитики Украины) посчитала необходимым признать Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной на Украине Русской православной церковью.