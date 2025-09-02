Бывший СССР
Киев подал иск о прекращении деятельности УПЦ

Госэтнополитики Украины подала иск о прекращении деятельности УПЦ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (Госэтнополитики Украины) подала иск о прекращении деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Если предписание не выполнено, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязана объявить Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной на Украине Русской православной церковью», — заявил журналистам глава службы Виктор Еленский.

По его словам, Госэтнополитики Украины также была обязана направить соответствующие письма Киевской митрополии и связанным с ней религиозным организациям. Третьим обязательным пунктом, добавил Еленский, была подача иска о прекращении деятельности УПЦ.

Ранее на Украине признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Данное решение называлось основанием для полного запрета канонической УПЦ на территории Украины через суд.

