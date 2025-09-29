Россия
Герой России сообщил о взятии под контроль всего юга ДНР

Герой России Иванов: ВС РФ контролируют весь юг ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов сообщил о том, что российские войска взяли под контроль весь юг Донецкой народной республики (ДНР), его слова приводит ТАСС.

Офицер отметил, что после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курахово в январе 2025 года ВС РФ продвинулись более чем на 60 километров, бойцы его бригады выполняют задачи уже в Днепропетровской области.

«Юг Донецкой Народной Республики находится под контролем Российской Федерации», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что с января по конец сентября 2025 года ВС РФ заняли 4 714 квадратных километров, большая часть в ДНР (около 3,3 тысячи), около 540 квадратных километров в Харьковской области, также продвижение произошло в Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее российские войска заставили украинских военных покинуть позиции на главном вентиляционном стволе крупнейшего в Донецкой народной республике угольного предприятия. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Все новости