ВС России выбили украинских военных с позиций на крупнейшей шахте под Красноармейском

Российские войска заставили украинских военных покинуть позиции на главном вентиляционном стволе крупнейшего в Донецкой народной республике (ДНР) угольного предприятия. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, Вооруженные силы (ВС) РФ выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из шахты предприятия «Покровское» к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления "Покровское"», — сказал он.

Политик также отметил, что Киев перебрасывает значительные резервы на этот участок.

Ранее на Украине признали, что группировка ВСУ в Красноармейске осталась без снабжения. «В украинской армии признают, что снабжение группировки ВСУ в Покровске полностью отрезано», — говорится в сообщении.