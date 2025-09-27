На Украине признали, что группировка ВСУ в Покровске осталась без снабжения

На Украине признали, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) осталась без снабжения. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«В украинской армии признают, что снабжение группировки ВСУ в Покровске полностью отрезано», — говорится в сообщении.

Ранее 17 сентября военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что по нынешней динамике на линии фронта военная операция на Украине может продолжаться еще годы. «Ничего сильно не изменилось. Наибольшие успехи у нас на Донбассе и еще в районе Купянска Харьковской области, то есть Купянск и Покровск, а также попытка прорыва в Дружковке для контроля за логистикой в Краматорске», — сказал он.