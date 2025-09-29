Глава Минобороны Румынии заявил об обнаружении еще одного БПЛА

На территории Румынии найден еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил министр национальной обороны республики Йонуц Моштяну, сообщает ТАСС.

«Мы только что нашли еще один (БПЛА) сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал он.

По словам главы румынского Минобороны, сбитый беспилотник обнаружили в дельте реки Дунай недалеко от границы с Украиной. Он также обвинил Россию в причастности к этому инциденту.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) перестраивается в «военную державу» на фоне инцидентов с нарушением воздушного пространства стран объединения БПЛА. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посвятить саммит лидеров Евросоюза в Копенгагене 1 октября обсуждению военного потенциала объединения и инцидентов с якобы российскими беспилотниками.