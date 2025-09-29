Мир
Глава Минобороны Румынии заявил об обнаружении еще одного БПЛА

Глава Минобороны Румынии Моштяну: Найден еще один БПЛА на территории страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

На территории Румынии найден еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил министр национальной обороны республики Йонуц Моштяну, сообщает ТАСС.

«Мы только что нашли еще один (БПЛА) сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал он.

По словам главы румынского Минобороны, сбитый беспилотник обнаружили в дельте реки Дунай недалеко от границы с Украиной. Он также обвинил Россию в причастности к этому инциденту.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) перестраивается в «военную державу» на фоне инцидентов с нарушением воздушного пространства стран объединения БПЛА. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посвятить саммит лидеров Евросоюза в Копенгагене 1 октября обсуждению военного потенциала объединения и инцидентов с якобы российскими беспилотниками.

