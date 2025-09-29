Ценности
18:25, 29 сентября 2025

Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

Историк моды Вовк: Собчак посетила Неделю моды в образе за 2,1 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Историк моды Анатоль Вовк раскрыл стоимость образа телеведущей Ксении Собчак на показе бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, 43-летняя журналистка посетила шоу в наряде Prada, который состоял из черной кожаной куртки за 7323 доллара (примерно 609 тысяч рублей), горчичного вязаного топа за 1950 евро (примерно 190 тысяч рублей), юбки с металлическими кольцами за 9200 евро (примерно 896 тысяч рублей) и туфель за 1000 евро (примерно 97 тысяч рублей). Также знаменитость взяла с собой сумку марки Moschino ценой 2950 евро (288 тысяч рублей).

Так, общая стоимость указанного образа составила примерно 2,1 миллиона рублей.

Ранее в сентябре Ксения Собчак и рэпер Тимати снялись вместе в образах в стиле 2000-х годов и взорвали интернет.

.
