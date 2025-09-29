Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 29 сентября 2025Силовые структуры

Избившие российского военного мужчины избежали колонии

В Новосибирске суд приговорил мужчин к условным срокам за нападение на военного
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил двух жителей Абубакара Цицкиева и Ислама Раджабова к 2,5 года лишения свободы условно по делу о нападении на военного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчин признали виновными по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Следствие и суд установили, что днем 29 сентября 2024 года прапорщик Новосибирского военного института ехал на машине, когда его подрезал другой водитель на автомобиле HAVAL без номеров. Тогда военный поехал за нарушителем и стал за ним следить, а также вызвал полицейских.

Водитель и пассажир HAVAL заметили преследователя и, выйдя из машины, подошли к нему. Начался конфликт, во время которого те достали пистолет и стали угрожать. Военного это не остановило, он продолжил слежку. Тогда Цицкиев и Раджабов в районе КПП Новосибирского военного института национальной гвардии напали на потерпевшего. Его избили руками, ногами и метлой, после чего скрылись.

Ранее сообщалось, что на Урале суд признал самообороной действия женщины, ударившей сожителя ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

    ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

    На выплату компенсаций по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей

    Названа причина падения из окна актера Театра имени Ленсовета

    Apple назвала способ убрать царапины с новых iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости