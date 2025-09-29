Избившие российского военного мужчины избежали колонии

В Новосибирске суд приговорил мужчин к условным срокам за нападение на военного

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил двух жителей Абубакара Цицкиева и Ислама Раджабова к 2,5 года лишения свободы условно по делу о нападении на военного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчин признали виновными по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Следствие и суд установили, что днем 29 сентября 2024 года прапорщик Новосибирского военного института ехал на машине, когда его подрезал другой водитель на автомобиле HAVAL без номеров. Тогда военный поехал за нарушителем и стал за ним следить, а также вызвал полицейских.

Водитель и пассажир HAVAL заметили преследователя и, выйдя из машины, подошли к нему. Начался конфликт, во время которого те достали пистолет и стали угрожать. Военного это не остановило, он продолжил слежку. Тогда Цицкиев и Раджабов в районе КПП Новосибирского военного института национальной гвардии напали на потерпевшего. Его избили руками, ногами и метлой, после чего скрылись.

