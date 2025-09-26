Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 26 сентября 2025Силовые структуры

Нож в животе россиянина признали самообороной

На Урале суд признал самообороной действия женщины, ударившей сожителя ножом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Березовский городской суд встал на сторону местной жительницы Натальи Петровой, которую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как она ударила сожителя ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе слушаний была восстановлена реальная картина произошедшего весной в одном из домов поселка Сарапулка. Выяснилось, что женщина сама стала жертвой агрессии, поэтому обвинение было переквалифицировано на превышение самообороны.

В ночь на 20 апреля пьяный сожитель устроил скандал. Подравшись со знакомым, он набросился на Петрову — пинал ее ногами, кричал об изменах и швырнул в нее деревянной лавкой. Наталья не могла сбежать из дома от разбушевавшегося сожителя, опасаясь оставлять с ним своих несовершеннолетних детей.

Мужчина избил ее, а затем схватил нож и, угрожая всех убить Она сумела перехватить нож и ударила им в живот сожителю. Потом она сразу же зажала ему рану полотенцем и велела знакомому вызвать скорую помощь.

На этом основании прокурор смягчил обвинение. В итоге суд назначил Петровой наказание в виде ограничения свободы на семь месяцев.

Ранее сообщалось, что Усть-Илимский городской суд дал один год ограничения свободы 43-летней местной жительнице, которая расправилась с сожителем, напавшим на ее дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    В России появятся «бомж-туры» для богачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости