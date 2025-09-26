Нож в животе россиянина признали самообороной

На Урале суд признал самообороной действия женщины, ударившей сожителя ножом

Березовский городской суд встал на сторону местной жительницы Натальи Петровой, которую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как она ударила сожителя ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе слушаний была восстановлена реальная картина произошедшего весной в одном из домов поселка Сарапулка. Выяснилось, что женщина сама стала жертвой агрессии, поэтому обвинение было переквалифицировано на превышение самообороны.

В ночь на 20 апреля пьяный сожитель устроил скандал. Подравшись со знакомым, он набросился на Петрову — пинал ее ногами, кричал об изменах и швырнул в нее деревянной лавкой. Наталья не могла сбежать из дома от разбушевавшегося сожителя, опасаясь оставлять с ним своих несовершеннолетних детей.

Мужчина избил ее, а затем схватил нож и, угрожая всех убить Она сумела перехватить нож и ударила им в живот сожителю. Потом она сразу же зажала ему рану полотенцем и велела знакомому вызвать скорую помощь.

На этом основании прокурор смягчил обвинение. В итоге суд назначил Петровой наказание в виде ограничения свободы на семь месяцев.

Ранее сообщалось, что Усть-Илимский городской суд дал один год ограничения свободы 43-летней местной жительнице, которая расправилась с сожителем, напавшим на ее дочь.