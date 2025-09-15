Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:25, 15 сентября 2025Силовые структуры

Суд встал на сторону заколовшей сожителя россиянки

В Иркутской области суд приговорил к одному году женщину, зарезавшей сожителя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Усть-Илимский городской суд встал на сторону 43-летней местной жительницы, обвиняемой в расправе над сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Женщина признана виновной в превышении пределов необходимой обороны. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

В приговоре указано, что преступление было совершено в мае. На ее дочь напал сожитель и стал избивать, женщина пыталась оттащить мужчину, уговаривала прекратить насилие, однако безуспешно. Тогда подсудимая схватила кухонный нож и нанесла сожителю несколько ударов. Полученные им раны оказались летальными.

Женщина помыла орудие преступления, обзвонила родственников и знакомых, советуясь, что ей делать дальше, а затем сдалась полиции.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в их числе явка с повинной и активное содействие следствию.

Ранее Верховный суд России признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками, используемыми как оружие.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    Риски рецессии в России оценили

    Следствие приняло решение после обнаружения тела на месте взрыва в российском городе

    Назван лучший рацион для замедления старения мозга

    Москвич разгромил стоянку самокатов

    Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете

    Суд встал на сторону заколовшей сожителя россиянки

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    На Украине объявили в розыск российского губернатора

    Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина рассказала о поисках сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости