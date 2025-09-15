Суд встал на сторону заколовшей сожителя россиянки

В Иркутской области суд приговорил к одному году женщину, зарезавшей сожителя

Усть-Илимский городской суд встал на сторону 43-летней местной жительницы, обвиняемой в расправе над сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Женщина признана виновной в превышении пределов необходимой обороны. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

В приговоре указано, что преступление было совершено в мае. На ее дочь напал сожитель и стал избивать, женщина пыталась оттащить мужчину, уговаривала прекратить насилие, однако безуспешно. Тогда подсудимая схватила кухонный нож и нанесла сожителю несколько ударов. Полученные им раны оказались летальными.

Женщина помыла орудие преступления, обзвонила родственников и знакомых, советуясь, что ей делать дальше, а затем сдалась полиции.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в их числе явка с повинной и активное содействие следствию.

Ранее Верховный суд России признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками, используемыми как оружие.