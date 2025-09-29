Ценности
Известная 49-летняя актриса показала фото топлес

Фото: @martinemccutcheon

Известная английская актриса и певица Мартина Маккатчен показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда фильма «Реальная любовь» предстала на размещенном кадре, опираясь на стену в комнате. Она позировала топлес в черных трусах с завышенной талией, прикрывая голую грудь телефоном.

«Верните меня обратно к солнцу и морю... Этой женщине нужен витамин D!» — указала в подписи артистка.

Известно, что в 2024 году Маккатчен объявила о расставании с мужем, певцом Джеком Макманусом, с которым состояла в отношениях 18 лет.

Ранее в сентябре 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» Донна Д’Эррико едва не обнажила грудь на фото без макияжа.

