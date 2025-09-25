Ценности

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» едва не обнажила грудь на фото без макияжа

Актриса Донна Д’Эррико снялась в шелковом платье и показала лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и модель Донна Д’Эррико показала откровенное фото из спальни. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя звезда телесериала «Спасатели Малибу» снялась в шелковом мини-платье с кружевами, бретели которого спали с ее плеч и едва не обнажили грудь. При этом знаменитость позировала с легкими локонами и без макияжа на лице.

Поклонники оценили естественную внешность и эффектный образ Д’Эррико в комментариях под постом. «Ты выглядишь потрясающе», «Красотка», «Великолепная», «Ты такая красивая», «Невероятная женщина», — высказывались они.

В мае Донна Д’Эррико запечатлела себя на камеру в образе 29-летней давности. Тогда актриса примерила ярко-красный купальник, в котором она снималась в упомянутом сериале в 1996 году.

