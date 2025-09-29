Киев увидел в словах Орбана о беспилотниках на Украине признание

Сибига увидел в словах Орбана о дронах на Украине признание об их принадлежности

Венгрия признала, что нарушившие украинское воздушное пространство беспилотные летательные аппараты (БПЛА) принадлежали ей. К такому выводу пришел министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, он написал об этом на своей странице в социальной сети X.

«Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр [Виктор] Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр [Петер] Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?» — задал вопрос глава украинского МИД.

Таким образом Сибига отреагировал на слова Орбана, заявившего следующее после обвинений Киева: «Вопрос не в том, пролетели ли два, три или четыре венгерских беспилотника. Предположим, они пролетели там несколько метров, ну и что с того?».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает сходить с ума. Так он ответил на заявление украинского лидера, обвинившего республику в нарушении воздушного пространства разведывательными беспилотниками, которые якобы принадлежали Венгрии.