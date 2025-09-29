Россия
Мать напавшего с ножом на российских преподавателей экс-студента описала его поведение

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Архангельской области и НАО

Мать экс-студента техникума в Архангельске, напавшего с ножом на преподавателей, описала его поведение в утро трагедии. По словам россиянки, сын вел себя нормально и не жаловался на проблемы, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина в беседе с изданием отметила, что узнала о поступке сына из средств массовой информации. Она подчеркнула, что в последний раз общалась с юношей утром.

Жительница Архангельска призналась, что пребывает в шоковом состоянии и не может ответить на другие вопросы.

До этого сообщалось, что бывший студент репетировал нападение на архангельский техникум в «Майнкрафте».

Знакомые поведали, что молодой человек создал в игре мир, похожий на учебное заведение, и перестрелял тех, кто ему не нравился.

О нападении отчисленного студента на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. От его рук пострадали четверо, среди которых завуч, преподававшая русский язык и литературу, социальный педагог, гардеробщик и один из студентов.

Их госпитализировали, о состоянии пострадавших данных не поступало.

