11:48, 29 сентября 2025Силовые структуры

Стало известно о репетиции нападения бывшего студента на педагогов российского техникума

Mash: Экс-студент репетировал нападение на архангельский техникум в Майнкрафте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Бывший студент архангельского техникума репетировал свое нападение в «Майнкрафте». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как уточнили интернет-изданию одногруппники, 18-летний юноша создал в игре мир, похожий на учебное заведение, и перестрелял тех, кто ему не нравился.

О нападении отчисленного студента на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. От его рук пострадали четверо — в их числе завуч, которая преподавала русский язык и литературу, социальный педагог, гардеробщик и один из студентов.

Злоумышленника помогли задержать другие учащиеся. Он попал на видео.

