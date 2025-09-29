Напавший на преподавателей российского техникума бывший студент попал на видео

Отчисленный из техникума в Архангельске студент, который ранее напал с ножом на преподавателей, попал на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.
На кадрах показано одно из помещений учебного заведения. Молодой человек сидит на лавочке, склонив голову вниз.
О нападении на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. 18-летний юноша хотел отомстить преподавателям после отчисления и напал на них с ножом.
Ранения получили завуч, которая в техникуме преподавала русский язык и литературу, социальный педагог и один из студентов. Нападавшего помогли задержать другие учащиеся.