11:28, 29 сентября 2025

Напавший на преподавателей российского техникума бывший студент попал на видео

Появились кадры с бывшим студентом, ранившим троих в архангельском техникуме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Отчисленный из техникума в Архангельске студент, который ранее напал с ножом на преподавателей, попал на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах показано одно из помещений учебного заведения. Молодой человек сидит на лавочке, склонив голову вниз.

О нападении на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. 18-летний юноша хотел отомстить преподавателям после отчисления и напал на них с ножом.

Ранения получили завуч, которая в техникуме преподавала русский язык и литературу, социальный педагог и один из студентов. Нападавшего помогли задержать другие учащиеся.

