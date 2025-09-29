Стало известно количество пострадавших после нападения на российский техникум

Экс-студент архангельского техникума ранил трех человек ножом

Экс-студент архангельского Архангельского техникума строительства и экономики ранил ножом трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранения получили преподаватель русского языка и литературы, социальный педагог и один из учеников. Как стало известноРИА Новости, сотрудниц техникума госпитализировали, они получили удары ножом в грудь. Угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что целью нападения бывшего студента стала классный руководитель — первая из потерпевших, которая участвовала в педсовете по его отчислению.

Бывший студент напал с ножом на преподавателей колледжа утром 29 сентября. Его задержали.