Названа цель напавшего с ножом на российский техникум бывшего студента

Напавший на архангельский техникум планировал отомстить классному руководителю

Напавший на Архангельский техникум строительства и экономики планировал отомстить классному руководителю. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, женщина участвовала в педсовете по отчислению молодого человека со второго курса. На нее юноша набросился с ножом первой, ударив в грудь. Следом он нанес ранение социальному педагогу, который попытался его остановить. Женщин госпитализировали.

Нападение на колледж произошло утром 29 сентября. Молодого человека задержали, ему грозит до 15 лет колонии. Возбуждено уголовное дело.