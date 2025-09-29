Выросло число пострадавших от нападения бывшего российского студента на техникум

Число пострадавших от нападения бывшего студента техникума в Архангельске выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователей.
В числе пострадавших оказался гардеробщик. Он получил ножевое ранение.
О нападении 18-летнего юноши на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Изначально сообщалось о трех пострадавших — среди них завуч, которая в учебном заведении преподавала русский язык и литературу, социальный педагог и один из студентов.
Нападавшего помогли задержать учащиеся. Он попал на видео.