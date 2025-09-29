Силовые структуры
11:39, 29 сентября 2025Силовые структуры

Выросло число пострадавших от нападения бывшего российского студента на техникум

От нападения экс-студента на техникум пострадали четверо, среди них гардеробщик
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО»

Число пострадавших от нападения бывшего студента техникума в Архангельске выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователей.

В числе пострадавших оказался гардеробщик. Он получил ножевое ранение.

О нападении 18-летнего юноши на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Изначально сообщалось о трех пострадавших — среди них завуч, которая в учебном заведении преподавала русский язык и литературу, социальный педагог и один из студентов.

Нападавшего помогли задержать учащиеся. Он попал на видео.

