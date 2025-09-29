Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: В ближайшие дни в Москве не будет дождей

В ближайшие дни в Москве ожидается сухая погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, до конца недели в столице будет наблюдаться высокое атмосферное давление. «Это означает, что у нас антициклон, то есть нет места для дождей, сухая погода и заморозки будут», — пояснил он.

Шувалов добавил, что в ближайшие ночи в Подмосковье ночью ожидается отрицательная температура, в Москве столбики термометров опустятся до плюс 1-плюс 3 градусов. Днем будет около 10 градусов тепла. «В начале октября мы продолжим ту погоду, которая утвердилась сейчас. Антициклон долгоиграющий, он надолго обосновался, так что на неделю синоптики могут следить только за отдельными гранями этого погодного процесса», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления. Показатель достиг 763 миллиметра ртутного столба.