Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 29 сентября 2025Экономика

Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: В ближайшие дни в Москве не будет дождей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В ближайшие дни в Москве ожидается сухая погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, до конца недели в столице будет наблюдаться высокое атмосферное давление. «Это означает, что у нас антициклон, то есть нет места для дождей, сухая погода и заморозки будут», — пояснил он.

Шувалов добавил, что в ближайшие ночи в Подмосковье ночью ожидается отрицательная температура, в Москве столбики термометров опустятся до плюс 1-плюс 3 градусов. Днем будет около 10 градусов тепла. «В начале октября мы продолжим ту погоду, которая утвердилась сейчас. Антициклон долгоиграющий, он надолго обосновался, так что на неделю синоптики могут следить только за отдельными гранями этого погодного процесса», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления. Показатель достиг 763 миллиметра ртутного столба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости