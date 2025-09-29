В Москве зафиксировали рекорд

Синоптик Позднякова: Атмосферное давление в Москве достигло рекорда

Атмосферное давление в Москве достигло рекордного значения и составило 763 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

Новый рекорд зафиксировали утром в понедельник, 29 сентября. Синоптик отметила, что давление в столице продолжает повышаться, поэтому окончательная цифра рекорда будет известная к концу метеорологических суток — 21:00 мск. Прежний рекорд атмосферного давления в Москве для 29 сентября был установлен в 2021 году. Тогда он составил 763 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам, показатель будет оставаться на рекордном уровне и 30 сентября — ожидается 765 миллиметров ртутного столба. «Если сегодняшний рекорд принадлежал 2021 году, то завтрашний рекорд наблюдался очень давно, в 1942 году, когда максимальное атмосферное давление было 764 миллиметра ртутного столба», — отметила Позднякова.

