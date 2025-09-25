Экономика
23:41, 25 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в начале октября

Синоптик Леус: Октябрь в Москве начнется с ночных заморозков
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Октябрь в столице начнется с минусовой температуры. Своим прогнозом с изданием «Ридус» поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ближайшее время жители Москвы и области застанут первые заморозки. Ниже нулевой отметки столбики термометров могут опуститься уже в конце сентября. Так, по сведениям синоптика, под конец месяца в Подмосковье ночью может похолодать до минус 4 градусов. В самой Москве заморозки наступят во вторник-среду, 30 сентября-1 октября. К этому времени ночные температуры понизятся до нуля-минус 2 градусов, отметил Леус. Однако для снегопада в столичном регионе пока рановато6 текущая волна похолодания не принесет с собой снежных осадков.

Первые заморозки на выходных ожидает и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Тем не менее в Москве и области все еще будут преобладать положительные температуры: в течение дня воздух прогреется до плюс 7-12 градусов, а ночью температура спадет до 2-7 градусов тепла.

