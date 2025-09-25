Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:39, 25 сентября 2025Экономика

Москвичей предупредили о первых заморозках

Синоптик Позднякова: Первые заморозки в Москву и область могут прийти в выходные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первые заморозки могут прийти в Москву и область в эти выходные, 27 и 28 сентября. Об этом предупредила жителей столичного региона ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

Так, в ночь на 27 сентября местами температура воздуха может достигать отрицательных значений. Однако преобладать будут показатели плюс 2-7 градусов ночью и плюс 7-12 градусов днем, отметила синоптик. При этом сохранится сильный ветер, который как раз может защитить регион от заморозков.

«Но местами где-то [это все равно] не исключено. Но за счет того, что порывы ветра днем будут достигать 12–14 метров в секунду, а температура будет плюс 10-12 градусов, будет ощущение, что на улице довольно холодно», — рассказала Позднякова.

В воскресенье, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут в среднем плюс 3-8 градусов в области и плюс 5-8 градусов — в столице. Днем температура поднимется до плюс 11-13 градусов, но по ощущениям на улице будет достаточно холодно из-за северного ветра. В целом погода будет примерно на три градуса холоднее климатической нормы и останется такой до конца месяца, заключила метеоролог.

Ночь на 25 сентября стала самой холодной с начала сентября в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве столбики термометров показали плюс 5,8 градуса, а в Северной столице — плюс 3,3 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условия своего ухода с поста президента

    Потери Венгрии из-за отказа от российского газа оценили в миллиарды долларов

    Российские военные ударили по аэродрому ВСУ и уничтожили два самолета ЯК-52

    Зеленскому посоветовали готовиться отвечать за сделанное

    Дибров сделал заявление после развода

    Рианна родила третьего ребенка

    Москвичей предупредили о первых заморозках

    Кариес едва не стоил студентке жизни

    В России высказались о возможном планируемом наступлении ВСУ

    Москвич заколол отверткой «жену на час» и поджег квартиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости