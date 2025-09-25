Самая холодная ночь прошла в российских столицах

Синоптик Леус: В Москве и Петербурге прошла самая холодная ночь

Ночь на 25 сентября в Москве и Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве достигла плюс 5,8 градуса — это самое низкое значение в городе с начала сентября. Ранее по этому показателю лидировало 13 сентября с плюс 6,4 градуса, уточнил синоптик.

«Ближайшие три ночи в столице пройдут при температуре плюс 3-8 граудсов. В ночь на понедельник температура опустится до нуля — плюс 5 градусов, а во вторник ожидается близкой к нулю — возможны заморозки», — предупредил Леус.

Самой холодной эта ночь была и в Петербурге. Столбики термометров опустились до плюс 3,3 градуса. До этого самой холодной считали ночь на 24 сентября, когда температура воздуха опускалась до плюс 5,1 градуса. По прогнозам Леуса, ночные температуры в Северной столице будут в диапазоне от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в последние выходные сентября. 27 и 28 сентября в столице будет по-осеннему холодно — столбики термометров не покажут больше плюс 10 градусов, а также возможны дожди.