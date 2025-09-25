Экономика
01:35, 25 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в последние выходные сентября

Синоптик Шувалов: 27-28 сентября в Москве ожидаются дожди и 10 градусов тепла
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Последние выходные сентября не порадуют москвичей летней жарой. Погода будет по-настоящему осенней, рассказал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода будет определяться циклоном. В Карелию, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург циклон принес сильные порывы ветра. Сейчас холодный фронт располагается над регионами Черноземья, но вскоре достигнет низов Дона.

По прогнозам синоптика, финальный сентябрьский уикенд будет для столицы прохладным и дождливым. На выходных, 27-28 сентября, в течение дня воздух не прогреется выше плюс 10 градусов, в ночные часы температура будет варьироваться от 2 до 7 градусов тепла. Небо будет облачным, осадки — небольшими. «Этот холод пришел всерьез и надолго (...) Выходные у нас будут совсем не такие, какими были еще недавно», — заявил Шувалов.

Однако еще одна волна бабьего лета вполне может наступить. Золотая осень может установиться в Москве в октябре, когда температура поднимется до плюс 16-18 градусов.

