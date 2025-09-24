Экономика
19:01, 24 сентября 2025Экономика

Москвичам предсказали бабье лето

Синоптик Сафонов: Бабье лето может прийти в Москву в октябре
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Бабье лето может прийти в Москву в октябре. Такой срок наступления сухой и теплой погоды предсказал метеоролог, обозреватель погоды проекта Meteoweb Алексей Сафонов, пишет MK.RU.

По словам синоптика, раньше бабье лето случалось в сентябре после прохладной и влажной погоды в августе. Однако в этом году последний месяц лета был сухим и достаточно теплым. «То есть у нас в принципе, можно сказать, что метеорологическое и бабье лето в этом году объединились. Но это по предварительным данным», — отметил Сафонов.

Метеоролог спрогнозировал, что в октябре температура воздуха будет на уровне плюс 16-18 градусов. Поэтому возможно, что ненадолго в столицу придет бабье лето.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что похолодание продержится в Центральной России недолго. По словам синоптика, старое бабье лето может наступить в этой части страны через неделю, в конце сентября — начале октября.

