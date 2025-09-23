Россиянам назвали срок наступления старого бабьего лета

Синоптик Тишковец: Старое бабье лето наступит в Центральной России через неделю

Наступившее похолодание продлится в Центральной России недолго. Когда в регионах наступит старое бабье лето, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кратковременные дожди и мокрый снег, которыми отметится середина этой недели, сменятся ясной погодой уже в пятницу, 26 сентября. С прежних плюс 10-11 градусов температура поднимется до плюс 14. На выходных погода вновь испортится, но столбики термометров опустятся не ниже 12 градусов тепла.

Золотая осень, по прогнозам синоптика, придет в центральные регионы страны через неделю, в конце сентября — начале октября. С понедельника, 29 сентября, по словам Тишковца, Русская равнина окажется под действием обширного скандинавского антициклона, который продержится пять-семь дней. Все это время в Москве и центральной части России будет солнечно и сухо, а ветер станет практически штилевым. В ночные часы температура составит около 3-8 градусов тепла, в течение дня воздух прогреется до плюс 13-18.

В ближайшие дни москвичи застанут по-настоящему октябрьскую погоду. Снега в столичном регионе пока не предвидится: при таком высоком давлении снежинки, если и появятся, то долететь до земли не смогут.