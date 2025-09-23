Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:18, 23 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали срок наступления старого бабьего лета

Синоптик Тишковец: Старое бабье лето наступит в Центральной России через неделю
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Наступившее похолодание продлится в Центральной России недолго. Когда в регионах наступит старое бабье лето, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кратковременные дожди и мокрый снег, которыми отметится середина этой недели, сменятся ясной погодой уже в пятницу, 26 сентября. С прежних плюс 10-11 градусов температура поднимется до плюс 14. На выходных погода вновь испортится, но столбики термометров опустятся не ниже 12 градусов тепла.

Золотая осень, по прогнозам синоптика, придет в центральные регионы страны через неделю, в конце сентября — начале октября. С понедельника, 29 сентября, по словам Тишковца, Русская равнина окажется под действием обширного скандинавского антициклона, который продержится пять-семь дней. Все это время в Москве и центральной части России будет солнечно и сухо, а ветер станет практически штилевым. В ночные часы температура составит около 3-8 градусов тепла, в течение дня воздух прогреется до плюс 13-18.

В ближайшие дни москвичи застанут по-настоящему октябрьскую погоду. Снега в столичном регионе пока не предвидится: при таком высоком давлении снежинки, если и появятся, то долететь до земли не смогут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из суда

    В России начали процедуру банкротства дочерней компании Microsoft

    Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине

    Ситуацию с безопасностью ЗАЭС назвали критичной

    Россиянам назвали срок наступления старого бабьего лета

    «АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства бизнес-седанов

    Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22

    Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

    Трамп столкнулся с проблемой в начале своей речи на Генассамблее ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости