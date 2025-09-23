Москвичи в ближайшие дни ощутят на себе октябрьскую погоду

Синоптик Вильфанд: С четверга в столице будет плюс 9-12 градусов

Москвичи после характерной для лета погоды ощутят на себе октябрьский холод. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Еще в понедельник, 22 сентября, в столице на станции Росгидромета температура поднялась до плюс 26,6 градуса, на Балчуге — до плюс 27,5 градуса. Воздушные массы поступали с юго-востока Средиземного моря, из северных регионов Африканского континента. Затем за сутки температура понизилась на 15 градусов, потому что в город пришел холодный воздух из Скандинавии, с Норвежского моря.

В ночь на среду, 23 сентября, температура окажется плюс 7-9 градусов. Днем максимальная температура — плюс 10-12 градусов. Такая температура является нормальной для этого времени года, объяснил синоптик. Начиная с четверга, 25 сентября, будет становиться еще холоднее — из-за продолжающегося продвижения холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана и повышения давления. Будет облачно, но с частыми прояснениями.

В четверг ночная температура не поднимется выше плюс 5 градусов. Температура будет соответствовать второй пятидневке октября, предупредил синоптик. В Московской области возможны отрицательные температуры до минус 1 градуса, а днем в четверг и пятницу — от плюс 9-12 градусов. Начиная с четверга и до конца недели температура будет уже на 3 градуса ниже нормы.

При этом о первом снеге говорить пока рано, заявил Вильфанд. Он объяснил, что в столичном регионе не может быть сильных осадков из-за высокого давления. «Даже если появятся снежинки, до земли они не доберутся — станут капельками воды», — добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снежный покров в Москве и других регионах центра европейской части России в начале октября. «Октябрьский снег на зиму не ложится», — привел в пример синоптик народную поговорку.