Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:28, 23 сентября 2025Экономика

Москвичи в ближайшие дни ощутят на себе октябрьскую погоду

Синоптик Вильфанд: С четверга в столице будет плюс 9-12 градусов
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Москвичи после характерной для лета погоды ощутят на себе октябрьский холод. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Еще в понедельник, 22 сентября, в столице на станции Росгидромета температура поднялась до плюс 26,6 градуса, на Балчуге — до плюс 27,5 градуса. Воздушные массы поступали с юго-востока Средиземного моря, из северных регионов Африканского континента. Затем за сутки температура понизилась на 15 градусов, потому что в город пришел холодный воздух из Скандинавии, с Норвежского моря.

В ночь на среду, 23 сентября, температура окажется плюс 7-9 градусов. Днем максимальная температура — плюс 10-12 градусов. Такая температура является нормальной для этого времени года, объяснил синоптик. Начиная с четверга, 25 сентября, будет становиться еще холоднее — из-за продолжающегося продвижения холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана и повышения давления. Будет облачно, но с частыми прояснениями.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

В четверг ночная температура не поднимется выше плюс 5 градусов. Температура будет соответствовать второй пятидневке октября, предупредил синоптик. В Московской области возможны отрицательные температуры до минус 1 градуса, а днем в четверг и пятницу — от плюс 9-12 градусов. Начиная с четверга и до конца недели температура будет уже на 3 градуса ниже нормы.

При этом о первом снеге говорить пока рано, заявил Вильфанд. Он объяснил, что в столичном регионе не может быть сильных осадков из-за высокого давления. «Даже если появятся снежинки, до земли они не доберутся — станут капельками воды», — добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снежный покров в Москве и других регионах центра европейской части России в начале октября. «Октябрьский снег на зиму не ложится», — привел в пример синоптик народную поговорку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Пожилой мужчина вломился в магазин и украл банкомат после ссоры с женой из-за денег

    Умер исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

    Бросившую младенца в аэропорту Турции россиянку лишили родительских прав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости