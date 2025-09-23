Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 23 сентября 2025Экономика

Вильфанд поговоркой оценил вероятность снега в Москве в октябре

Вильфанд: В начале октября в Москве не установится временный снежный покров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В начале октября в Москве и других регионах центра европейской России не установится временный снежный покров. Вероятность его формирования оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

«Синоптики скептически относятся к приметам и поговоркам, но есть одно правило, которое действительно относится к правде. Оно звучит так: "Октябрьский снег на зиму не ложится"», — отметил специалист. Таким образом, продолжил он, снежинки в столице возможны, однако устойчивый снежный покров в конце сентября и начале октября наблюдаться не будет.

Образование снежинок в воздухе в Москве, продолжил эксперт, возможно в конце сентября. Между тем, добавил он, земля по-прежнему остается теплой, так что снежного покрова не образуется — снежинки будут таять, достигая подстилающей поверхности.

Накануне замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что вероятность того, что в конце нынешней недели в Москве и области выпадет снег, очень невелика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Стоимость золота пробила отметку в 3800 долларов

    В Кремле назвали условие для соблюдения ограничений по ДСНВ

    Подросток тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в Индию

    Вероятность передачи секретного оружия КНДР России оценили

    Россияне пожаловались на раздражение из-за посторонних звуков

    В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

    Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

    В Европе забеспокоились из-за Зеленского

    Связанный с криминалом глава Совета судей России задолжал полмиллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости