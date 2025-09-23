Вильфанд поговоркой оценил вероятность снега в Москве в октябре

Вильфанд: В начале октября в Москве не установится временный снежный покров

В начале октября в Москве и других регионах центра европейской России не установится временный снежный покров. Вероятность его формирования оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

«Синоптики скептически относятся к приметам и поговоркам, но есть одно правило, которое действительно относится к правде. Оно звучит так: "Октябрьский снег на зиму не ложится"», — отметил специалист. Таким образом, продолжил он, снежинки в столице возможны, однако устойчивый снежный покров в конце сентября и начале октября наблюдаться не будет.

Образование снежинок в воздухе в Москве, продолжил эксперт, возможно в конце сентября. Между тем, добавил он, земля по-прежнему остается теплой, так что снежного покрова не образуется — снежинки будут таять, достигая подстилающей поверхности.

Накануне замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что вероятность того, что в конце нынешней недели в Москве и области выпадет снег, очень невелика.