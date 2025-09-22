Синоптик опроверг прогноз о выпадении снега в Москве в конце сентября

Синоптик Цыганков: Вероятность, что в конце недели в Москве выпадет снег, мала

Вероятность того, что в конце недели в Москве и Подмосковье выпадет снег, очень мала. Прогнозы коллег опроверг замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, похолодание в столичном регионе начнется уже со вторника, 23 сентября. Так, в утренние часы столбики термометров покажут до плюс 16 градусов, однако уже вечером из-за прохождения холодного фронта температура упадет до плюс 10 градусов. «С 24-го числа мы будем находиться в этой холодной воздушной массе, поэтому будет пасмурная погода с небольшими прояснениями. Ветер будет северный и температуры ночные — плюс два, плюс четыре, по области до нуля, и днем — плюс 10-12, местами до плюс восьми по области», — поделился информацией специалист.

Помимо этого, Цыганков исключил выпадение временного снежного покрова, но при этом допустил, что при нулевой температуре за городом может выпасть «пара снежинок». По его мнению, после 10 октября в столичный регион вновь может вернуться тепло, хоть и не такое сильное, как в последние пару дней.

Ранее сотрудник Гидрометцентра заявил, что первый мокрый снег может выпасть в Москве и Московской области в ночь на пятницу и на субботу, 26 и 27 сентября.