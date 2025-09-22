Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:35, 22 сентября 2025Экономика

Синоптик опроверг прогноз о выпадении снега в Москве в конце сентября

Синоптик Цыганков: Вероятность, что в конце недели в Москве выпадет снег, мала
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Вероятность того, что в конце недели в Москве и Подмосковье выпадет снег, очень мала. Прогнозы коллег опроверг замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, похолодание в столичном регионе начнется уже со вторника, 23 сентября. Так, в утренние часы столбики термометров покажут до плюс 16 градусов, однако уже вечером из-за прохождения холодного фронта температура упадет до плюс 10 градусов. «С 24-го числа мы будем находиться в этой холодной воздушной массе, поэтому будет пасмурная погода с небольшими прояснениями. Ветер будет северный и температуры ночные — плюс два, плюс четыре, по области до нуля, и днем — плюс 10-12, местами до плюс восьми по области», — поделился информацией специалист.

Помимо этого, Цыганков исключил выпадение временного снежного покрова, но при этом допустил, что при нулевой температуре за городом может выпасть «пара снежинок». По его мнению, после 10 октября в столичный регион вновь может вернуться тепло, хоть и не такое сильное, как в последние пару дней.

Ранее сотрудник Гидрометцентра заявил, что первый мокрый снег может выпасть в Москве и Московской области в ночь на пятницу и на субботу, 26 и 27 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолет

    Джулия Фокс без трусов пришла в ресторан

    Убийца составил план идеального преступления и из-за него попался полиции

    Россиянка оставила 4-летнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла. Через неделю ее нашли в невменяемом состоянии. Что с ней произошло?

    Синоптик опроверг прогноз о выпадении снега в Москве в конце сентября

    Путин разрешил иностранцам платить за российский газ не только в Газпромбанке

    Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    Украинцы «убили» губернатора Херсонской области с помощью Telegram

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости