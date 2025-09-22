Москвичам назвали дату первого снега

Гидрометцентр: Первый снег может выпасть в Москве в ночь на 26 сентября

Первый мокрый снег может выпасть в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели — в ночь на пятницу и на субботу, 26 и 27 сентября. Соответствующие даты со ссылкой на сотрудника Гидрометцентра России москвичам назвали в агентстве ТАСС.

«Он может быть непродолжительным и пройти местами, но вероятность мы не исключаем в ночь на пятницу, 26 сентября, и в ночь на субботу, 27 сентября», — поделился информацией собеседник агентства.

В эти ночи, продолжил он, температура воздуха составит от плюс одного до шести градусов Цельсия. При этом данные о том, когда в столичный регион придет первый полноценный снегопад, у синоптиков пока отсутствуют — как и атмосферные условия, необходимые для формирования в нем снегопадов.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 22 сентября в Москве прогнозируется новый метеорологический рекорд. Воздух в городе может прогреться до плюс 27 градусов, что на 0,9 градуса выше, чем предыдущий температурный рекорд.