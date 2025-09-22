Экономика
09:00, 22 сентября 2025Экономика

Москвичам анонсировали новый температурный рекорд

Синоптик Вильфанд: 22 сентября Москва может поставить новый метеорекорд
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В понедельник, 22 сентября, в Москве ожидается новый метеорологический рекорд. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале недели температура в столице может достичь отметки в плюс 27 градусов, анонсировал синоптик. Таким образом, воздух сегодня может прогреться на восемь-девять градусов выше климатической нормы сентября. Прежний рекорд, как напоминает Вильфанд, составлял 26,1 градуса. «22 сентября, в день осеннего равноденствия, солнечная энергия существенно меньше, но при малооблачной погоде она тоже будет давать определенный вклад», — уточнил метеоролог.

При этом в других регионах Центральной России и Поволжье уже 27-28 сентября ожидается первый снег. Ливни и мокрый снег возможны в Подмосковье, Татарстане, Чувашии, Мордовии, Пензенской, Самарской, Кировской, Ульяновской, Нижегородской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Рязанской, Тульской и Вологодской областях.

