На выплату компенсаций по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей

На компенсации по советским вкладам в РФ направят за три года 4,817 млрд рублей

На компенсации гражданам по вкладам советских времен согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы в следующие три года планируется направить почти пять миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Заложенная в бюджет сумма выплат, как ожидается, составит в 2026 году примерно 1,662 миллиарда рублей, в 2027-м — около 1,6 миллиарда, а в 2028-м — порядка 1,56 миллиарда. Деньги направят на погашение государственного внутреннего долга РФ, говорится в проекте.

Согласно установленным ранее показателям, власти в 2025 году выделили на эти цели 1,458 миллиарда рублей, а в последующие два года предусматривалась выплата 1,285 и 1,246 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, лимит компенсаций решено увеличить в 2026-2027 годах примерно на четверть.

В 2025-м гражданам РФ 1945 года рождения и старше, а также их наследникам, относящимся к указанной категории, выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года. «Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам)», — отмечалось в законе. Россиянам, родившимся с 1946 по 1991 год, остатки вкладов на ту же дату компенсируют в двукратном размере и с учетом аналогичных приведенным выше оговорок.