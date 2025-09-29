На Западе назвали невероятным происходящее в Молдавии

Аналитик Меркурис: Власти Молдавии умышленно запрещают партии, критикующие НАТО

Молдавские власти умышленно запрещают партии, критикующие Европейский союз (ЕС), НАТО и возможное вступление страны в эти объединения. С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала выступил политический аналитик Александр Меркурис.

«Это невероятно для тех, кто поддерживает свободные выборы, плюрализм мнений, многообразие взглядов и демократические процессы», — поделился эксперт.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в ЕС открыты для Кишенева.