На Западе назвали невероятным происходящее в Молдавии

Молдавские власти умышленно запрещают партии, критикующие Европейский союз (ЕС), НАТО и возможное вступление страны в эти объединения. С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала выступил политический аналитик Александр Меркурис.
«Это невероятно для тех, кто поддерживает свободные выборы, плюрализм мнений, многообразие взглядов и демократические процессы», — поделился эксперт.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в ЕС открыты для Кишенева.