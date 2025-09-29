Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

Фон дер Ляйен: Двери в ЕС для Молдавии открыты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в Европейский союз (ЕС) для страны «открыты». Об этом она написала в социальной сети X.

«Молдова, у вас снова получилось... Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути» — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что еще рано давать оценку прошедшим в Молдавии выборам.

До этого стало известно, что партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего, по итогам проверки 99,87 процента протоколов, за нее отдали голоса 50,15 процента граждан.