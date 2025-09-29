Бывший СССР
12:46, 29 сентября 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

Песков: Давать оценки прошедшим в Молдавии выборам нужно позже
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Давать оценки прошедшим в Молдавии выборам нужно будет позже. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что для начала в ситуации с выборами необходимо разобраться гражданам Молдавии. Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что некоторые молдавские политические силы уже заявляют о своем несогласии и нарушении на выборах.

«Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах. Здесь было бы неправильно нам давать какие-то голословные оценки. Оценки нужно давать уже потом, после того как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим выборам», — сказал он.

Ранее стало известно, что партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего, по итогам проверки 99,87 процента протоколов, за нее отдали голоса 50,15 процента граждан.

