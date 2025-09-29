Бывший СССР
Над Киевом заметили одинокий дрон-разведчик

Российский военный дрон провел разведку в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В небе над Киевом появился российский военный дрон. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Утверждается, что беспилотник с камерой на борту провел разведку военных целей на территории украинской столицы и ее пригородов. На фоне этого местные ресурсы призвали внимательно следить за угрозой удара баллистическими ракетами.

Армия России нанесла ракетные удары по целям на Украине ночью 28 сентября. По сообщениям Киева, в 12-часовой атаке использовались от 500 до 650 беспилотников разных типов, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калибров», 2 «Кинжала» и несколько ракет Х-59.

После этого Минобороны РФ отчиталось, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

