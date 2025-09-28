Минобороны России сообщило, что ночью 28 сентября был нанесен массированный удар по военным объектам на Украине. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку и заявил, что она длилась 12 часов.
Удар по Украине назвали самым массированным с начала года
Воздушная тревога на Украине, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, прозвучала около 02:25 по московскому времени на западе и в центральной части страны.
Telegram-каналы со ссылкой на данные мониторинга назвали удар самым массированным с начала года. Украинская сторона утверждала, что в атаке использовались от 500 до 650 беспилотников разных типов, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калибров», 2 «Кинжала» и несколько ракет Х-59.
Согласно карте траектории полетов российских дронов и ракет, основной удар пришелся по Киеву и области, также были удары по целями в Черноморске Одесской области и Староконстантинове Хмельницкой области. После взрывов на украинских объектах начались мощные пожары, сообщалось о повреждениях в Одесской области, Сумах, шести районах Киева и Киевской области.
Минобороны России заявило о достижении всех целей удара
Днем 28 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. По данным военного ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что атака длилась 12 часов, в ней было задействовано более 500 беспилотников и свыше 40 ракет. По его словам, украинская сторона будет наносить ответные удары. Он также призвал США и Европу отреагировать соответствующим образом.