Россия нанесла массированный удар по Украине. Зеленский сообщил о 12-часовой атаке ракетами и сотнями беспилотников

ВС РФ в ночь на 28 сентября нанесли массированный удар по Украине

Минобороны России сообщило, что ночью 28 сентября был нанесен массированный удар по военным объектам на Украине. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку и заявил, что она длилась 12 часов.

Удар по Украине назвали самым массированным с начала года

Воздушная тревога на Украине, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, прозвучала около 02:25 по московскому времени на западе и в центральной части страны.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Telegram-каналы со ссылкой на данные мониторинга назвали удар самым массированным с начала года. Украинская сторона утверждала, что в атаке использовались от 500 до 650 беспилотников разных типов, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калибров», 2 «Кинжала» и несколько ракет Х-59.

Согласно карте траектории полетов российских дронов и ракет, основной удар пришелся по Киеву и области, также были удары по целями в Черноморске Одесской области и Староконстантинове Хмельницкой области. После взрывов на украинских объектах начались мощные пожары, сообщалось о повреждениях в Одесской области, Сумах, шести районах Киева и Киевской области.

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv / Reuters

Минобороны России заявило о достижении всех целей удара

Днем 28 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. По данным военного ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что атака длилась 12 часов, в ней было задействовано более 500 беспилотников и свыше 40 ракет. По его словам, украинская сторона будет наносить ответные удары. Он также призвал США и Европу отреагировать соответствующим образом.