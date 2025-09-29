По всей России зазвучат сирены

МЧС сообщило о комплексной проверке систем оповещения 1 октября

В России 1 октября по всей стране проверят системы оповещения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что во время проверки запустят сирены, громкоговорители, а также проведут замещение эфира обязательных теле- и радиоканалов. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, не паниковать, а также прослушать информационное сообщение, которое будут транслировать.