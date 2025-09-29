Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 29 сентября 2025Россия

По всей России зазвучат сирены

МЧС сообщило о комплексной проверке систем оповещения 1 октября
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России 1 октября по всей стране проверят системы оповещения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что во время проверки запустят сирены, громкоговорители, а также проведут замещение эфира обязательных теле- и радиоканалов. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, не паниковать, а также прослушать информационное сообщение, которое будут транслировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

    Пьяная пассажирка угрожала экипажу взорвать борт и была удалена с рейса

    По всей России зазвучат сирены

    В РФС высказались о совмещении Карпиным постов в сборной и «Динамо»

    Второй суд зарегистрировал иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

    В России предложили урезать помощь безработным

    Москвичей предупредили о похожей на середину октября погоде

    В Кремле объяснили паузу в переговорах Москвы и Киева

    Раскрыт неожиданный защитник мозга при инсульте

    В Европе захотели ограничить права представителей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости