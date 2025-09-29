Победивший рак популярный комик призвал сдать один анализ

Победивший рак прямой кишки комик Джефф Росс призвал проходить колоноскопию

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс, победивший рак прямой кишки третьей стадии, посоветовал проходить колоноскопию для выявления этого заболевания. Рекомендацией он поделился с журналом People.

В беседе с журналисткой издания Росс попросил ее передать читателям, что в колоноскопии нет ничего сложного. «Люди говорят: "Я не хочу заниматься всей этой подготовкой!" Но просто сделайте это. Это легко», — призвал юморист.

По словам Росса, если бы он не сдал этот анализ, то не заподозрил бы у себя наличие рака. Комик подчеркнул, что у него не было никаких симптомов онкологического заболевания.

Юморист также назвал ужасной химиотерапию, которую ему проводили в течение шести месяцев. «Но она была не настолько ужасной, как в 80-х, когда от рака лечилась моя мама. Все очень сильно улучшилось», — добавил Росс.

Ранее комик раскрыл, что его врач пошутил, когда сообщил ему диагноз «рак прямой кишки». Кроме того, Росс рассказал, что у него нашли онкологическое заболевание после первой колоноскопии, которую он сделал по настоянию друга.