Раскрыт план Зеленского в отношении России

L’Antidiplomatico: Зеленский усиливает провокации против России из-за отчания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский от отчаяния планирует бессмысленные провокация против России, в том числе с помощью инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Европе. Об этом написал итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для портала L’Antidiplomatico

Фустанео подчеркнул, что Зеленский усиливает провокации против России на фоне падения украинского фронта. По мнению журналиста, украинский лидер понимает, что европейские страны утрачивают возможность поддерживать Киев. Поэтому Украине остается только добиваться эскалации конфликта.

«Каждое событие преувеличивается и вписывается в единую, зловещую историю», — предупредил автор.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего обнаружили 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

