Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

В Обнинске ученому дали 4 года колонии за передачу информации в лабораторию США

В Обнинске городской суд приговорил ученого, бывшего сотрудника научного центра, незаконно передавшего особую информацию об энергетической установке сотруднику национальной лаборатории США, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ Калужской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 189 УК РФ («Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации агентства, переданные им данные содержали информацию о характеристиках энергетической установки. Они могли быть использованы при изготовлении оружия массового поражения. Отмечается, что в их отношении установлен экспортный контроль.

