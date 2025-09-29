Силовые структуры
13:59, 29 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

В Обнинске ученому дали 4 года колонии за передачу информации в лабораторию США
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Обнинске городской суд приговорил ученого, бывшего сотрудника научного центра, незаконно передавшего особую информацию об энергетической установке сотруднику национальной лаборатории США, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ Калужской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 189 УК РФ («Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации агентства, переданные им данные содержали информацию о характеристиках энергетической установки. Они могли быть использованы при изготовлении оружия массового поражения. Отмечается, что в их отношении установлен экспортный контроль.

Ранее сообщалось, что Мурманский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего муниципального чиновника за госизмену.

