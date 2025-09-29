Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:57, 29 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыто местонахождение бывшего вице-губернатора российского региона после больницы

Адвокат Кирилова: Экс-вице губернатора Свердловской области Чемезов уехал в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

После посещения больницы бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили в СИЗО. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на его адвоката Марию Кирилову.

«После того как скорая госпитализировала Олега Чемезова, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Сейчас мой подзащитный находится в изоляторе временного содержания. Защита полагает, что столь суровые меры не обоснованы в данной ситуации. Более того, задержание Чемезова было произведено по незаконным, надуманным основаниям».

Ему по-прежнему не предъявлены обвинения, он находится в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Когда бывшему вице-губернатору изберут меру пресечения, неизвестно, уточнила адвокат. Кирилова отметила, что заключать Чемезова под стражу недопустимо в силу закона, поскольку у него есть тяжелое заболевание, препятствующее нахождению в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Глава Пентагона попал в неловкую ситуацию во время исполнения трюка

    Катя Лель призналась в любви

    Нетаньяху пообещал больше не нападать на Катар

    Украинцев решили штрафовать за отказ встать на колени перед погибшими солдатами ВСУ

    «Как цыган». Максим Галкин предстал в роскошном образе. Чем он так удивил публику?

    Голикова высказалась о возможности человека жить до 120 лет

    Северная Корея сравнила Израиль с Гитлером

    Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки

    В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости