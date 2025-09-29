Раскрыто местонахождение бывшего вице-губернатора российского региона после больницы

Адвокат Кирилова: Экс-вице губернатора Свердловской области Чемезов уехал в СИЗО

После посещения больницы бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили в СИЗО. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на его адвоката Марию Кирилову.

«После того как скорая госпитализировала Олега Чемезова, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Сейчас мой подзащитный находится в изоляторе временного содержания. Защита полагает, что столь суровые меры не обоснованы в данной ситуации. Более того, задержание Чемезова было произведено по незаконным, надуманным основаниям».

Ему по-прежнему не предъявлены обвинения, он находится в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Когда бывшему вице-губернатору изберут меру пресечения, неизвестно, уточнила адвокат. Кирилова отметила, что заключать Чемезова под стражу недопустимо в силу закона, поскольку у него есть тяжелое заболевание, препятствующее нахождению в СИЗО.