Politico: Задача ЕС в проекте «стены дронов» — быть готовым к ответу на угрозы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на необходимости беспрецедентного обсуждения военного потенциала Европейского союза (ЕС) на саммите объединения. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что подобные функции выходят далеко за рамки традиционных приоритетов блока, таких как экономика, торговля и антимонопольное регулирование.

«Поднять в воздух истребители — это задача НАТО. Задача ЕС — быть готовыми занять нужную позицию, когда потребуется отреагировать, повышать нашу готовность и иметь инструменты, позволяющие реагировать на угрозы», — заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Как утверждается, ЕС рассматривает целый ряд проектов в сфере обороны, в том числе создание так называемой «стены дронов» — системы, которая будет обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники, — а также проекты, направленные на обеспечение быстрого реагирования на вторжение самолетов в воздушное пространство стран Европы.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что европейские дипломаты предупредили Москву о решении сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства ЕС.