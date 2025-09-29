Европа предупредила Москву о решении сбивать российские самолеты

SCMP: Европейские дипломаты предупредили Москву о решении сбивать самолеты

Европейские дипломаты предупредили Москву о решении сбивать российские самолеты. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, дипломаты страны Европы «предупредили Кремль, что НАТО готово дать отпор дальнейшим нарушениям своего воздушного пространства».

Они отметили, что на «напряженной встрече» в Москве представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии, придя к выводу, что оно якобы было преднамеренным.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. По его мнению, если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.

