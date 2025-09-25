Мир
В НАТО допустили уничтожение одного типа российских самолетов

В НАТО заявили, что могут сбивать угрожающие населению российские самолеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что самолеты вошли в воздушное пространство, и самым безопасным решением было вывести их оттуда. Однако, если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.

Ранее сообщалось, что решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином.

В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

