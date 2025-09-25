В НАТО допустили уничтожение одного типа российских самолетов

В НАТО заявили, что могут сбивать угрожающие населению российские самолеты

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что самолеты вошли в воздушное пространство, и самым безопасным решением было вывести их оттуда. Однако, если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.

Ранее сообщалось, что решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином.

В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.