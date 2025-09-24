Эстония не станет принимать решение сбивать самолеты-нарушители

Решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на Генштаб страны.
«Приказ поднять в воздух самолеты НАТО пришел из Германии», — сказано в публикации.
Отмечается непростой алгоритм принятия решений по уничтожению нарушителей воздушных границ Эстонии.
В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство поступающими сообщениями о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии. Он добавил, что этот инцидент может обернуться «большими неприятностями».