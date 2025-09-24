Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 24 сентября 2025Бывший СССР

Эстония не станет принимать решение сбивать самолеты-нарушители

Генштаб Эстонии: Решение сбивать нарушившие границы объекты примет Германия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на Генштаб страны.

«Приказ поднять в воздух самолеты НАТО пришел из Германии», — сказано в публикации.

Отмечается непростой алгоритм принятия решений по уничтожению нарушителей воздушных границ Эстонии.

В Министерстве обороны России сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство поступающими сообщениями о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии. Он добавил, что этот инцидент может обернуться «большими неприятностями».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

    Волочкова отправилась в рехаб

    В Кремле назвали цель встречи Лаврова с Рубио

    Залужный раскрыл причину 80 процентов потерь ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости