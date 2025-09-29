Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 29 сентября 2025Экономика

Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

ЦБ: Ломбарды нарастили выдачи займов жителям России до 190 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В I полугодии 2025 года ломбарды в России увеличили выдачи займов населению до 190 миллиардов рублей. Об этом сообщил Банк России.

Отмечается, что если в прошлом году объем выдач увеличивался за счет повышения цен на золото, то в I полугодии 2025 года выросло число заключаемых договоров займа. Оказалось, что количество займов, оформленных клиентами в ломбардах за первые шесть месяцев 2025 года, выросло на 16 процентов относительно аналогичного периода 2024-го и достигло 9,3 миллиона договоров.

Рост обеспечили как постоянные клиенты, которые стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами, так и новые должники. Как отмечает Центральный банк, по итогам I полугодия 2025 года на одного заемщика ломбарда приходилось в среднем два действующих договора. В 2024-м речь шла о 1,7-1,8 займа на клиента.

В начале июня сообщалось, что в 2024-м совокупная прибыль рынка российских ломбардов выросла на 73 процента и дошла до 8,8 миллиарда рублей. Всего в 2024 году ломбарды выдали россиянам займы на 302 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Спектакль с Панкратовым-Черным оказался под угрозой срыва

    Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости