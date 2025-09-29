Экономика
08:41, 29 сентября 2025Экономика

Россияне высказались о пенсиях

ВЦИОМ: 76 процентам россиян не хватит пенсии для нормальной жизни
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Подавляющему большинству россиян не хватит пенсии, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни в старости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось в начале сентября. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в различных регионах страны. Предельная погрешность, уточняет ВЦИОМ, с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

По итогам опроса выяснилось, что более трех четвертей (76 процентов) граждан не устраивает размер пенсий в стране. Они признались, что одних только социальных выплат от государства им не хватит, чтобы позволить себе комфортно жить в старости. На этом фоне почти треть (30 процентов) респондентов заявили, что начинать откладывать на пенсию нужно в начале профессиональной карьеры, до 25 лет. Каждый четвертый (25 процентов) считает, что это нужно делать в 25-35 лет, а 14 процентов — в 36-45 лет. В свою очередь, 20 процентов граждан затруднились с ответом на данный вопрос.

Ранее стало известно, что 65 процентов россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода в старости. Одной лишь пенсии, отметили большинство граждан, им не хватит для нормальной жизни в пожилом возрасте. На этом фоне 40 процентов из тех, кто хочет получать дописточники дохода, признались, что планируют продолжать трудиться на пенсии. Треть (33 процентов) отметили, что будут работать по профессии, а 28 процентов — использовать сбережения для поддержания комфортного уровня жизни.

