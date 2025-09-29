Названа доля рассчитывающих на дописточники дохода на пенсии россиян

ВЦИОМ: Большинство россиян рассчитывает на дописточники дохода на пенсии

Большинство россиян рассчитывает на дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи совершеннолетних граждан, проживающих в различных регионах России. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента. Вопрос был адресован мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет.

По итогам опроса выяснилось, что только 27 процентов респондентов не рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии. Для 65 процентов, напротив, важно найти подобные источники, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни в пожилом возрасте. Из них 40 процентов признались, что планируют продолжать трудиться на пенсии. Треть (33 процентов) отметили, что будут работать по профессии, а 28 процентов рассчитывают жить на сбережения.

К началу июля 2025 году разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров в России составил 3,7 тысячи рублей. Весной разница находилась на уровне почти в 3,8 тысячи. На этом фоне доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечала, что гражданам в стране сейчас выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста. Обеспечить достойный уровень жизни на одну лишь пенсию сейчас крайне трудно, резюмировала она.